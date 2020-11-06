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    Установку самой большой в мире рождественской елки отменили в Дортмунде

    6 Ноября 2020, 20:44

    ДОРТМУНД. КАЗИНФОРМ - Самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев традиционно устанавливают в немецком городе Дортмунде, однако из-за пандемии здесь решили от этого отказаться. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

    Самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев и веток традиционно уже более двадцати лет подряд устанавливают в немецком городе Дортмунде. Чтобы собрать такую 45-метровую красавицу устроители здешнего рождественского рынка закупают 1600 европейских елей из горного региона Зауэрланд, расположенного в этой же федеральной земле - Северном Рейне - Вестфалии.

    В общей сложность все обходится примерно в 300 тысяч евро. На украшение уходит множество гирлянд, всего - 48 тысяч лампочек. Весит конструкция - 40 тонн.

    Рождественский рынок в Дортмунде обычно посещает около двух миллионов человек. Он входит в число самых популярных праздничных базаров в Германии. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции рынки в этом крупном городе Рурской области, как и в других немецких городах и регионах, отменили. Однако знаменитую здешнюю елку начали собирать заранее - еще до начала ноябрьского мягкого локдауна.

    Многие надеялись, что она все же будет украшать главную площадь в предпраздничные недели даже без традиционного рынка, но сейчас власти остановили работы и распорядились приступить к разбору конструкции. Все расходы в этом году город решил взять на себя. Обычно большую часть оплачивают организаторы базара, то есть владельцы палаток и стендов.

    Объясняя свои действия, власти, заручившиеся заранее поддержкой депутатов городского совета, указали на напряженную эпидемиологическую ситуацию в Дортмунде. Решение далось очень нелегко, так как речь идет о символе праздника, но более важно сейчас - избегать скопления людей, которые стали бы приезжать в город, чтобы увидеть эту рождественскую достопримечательность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Германия
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