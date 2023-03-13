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    Установку памятников известным только в одном регионе личностям прокомментировал Президент РК

    13 Марта 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей укрепление общенациональной идентичности и единства народа. Об этом Президент РК заявил в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания. Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Общество
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