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    Установку лотерейных терминалов в ряде зданий намерены запретить в Казахстане

    19 Января 2023, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запретят установку лотерейных терминалов в ряде зданий. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях ужесточения государственного регулирования в сфере игорного бизнеса разработаны законопроекты, предусматривающие изменения и дополнения в законодательство в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроекты предусматривают ряд норм, направленных на защиту казахстанцев от негативного влияния азартных игр», - говорится в ответе главы Правительства.

    Премьер-Министр отметил, что в рамках указанных норм предусматривается ведение списка иностранных организаторов незаконного игорного бизнеса и запрет на проведение финансовых операций в их пользу. Вводится ограничение на рекламу букмекерских контор и тотализаторов, за исключением спортивных сооружений, спортивных средств массовой информации и оборудования спортсменов. В игорных заведениях, в кассах букмекерской конторы и тотализатора размещаются предупреждения о рисках и рисках участия в пари. Запрещается распространение лотерейных билетов, а также установка лотерейных терминалов в многоквартирных жилых домах, общежитиях, зданиях, где расположены детские, образовательные, медицинские и культурные организации, культовые и религиозные организации. Предусматривается норма по ограничению количества лотерейных клубов в населенных пунктах.

    «Необходимо отметить, что большая часть пунктов приема платежей не находится в собственности букмекерских контор. Такие пункты не принимают суммы и не оплачивают выигрыши. Как правило, в пунктах приема платежей потребители букмекерских контор пополняют свои лицевые счета, а их владельцы работают в рамках гражданско-правовых отношений с букмекерскими конторами. В этой связи уполномоченному органу поручено выработать конкретные предложения по регулированию деятельности пунктов приема платежей», - добавил Алихан Смаилов.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК
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