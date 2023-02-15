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    Установка систем вызова экстренных служб в авто необязательна до февраля 2024 года - ЕЭК

    15 Февраля 2023, 23:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – На заседании Совета Евразийской экономической комиссии принято решение продлить на год отмену требований к ввозимым транспортным средствам в части необходимости установки устройств вывоза экстренных оперативных служб. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совет ЕЭК, члены Совета ЕЭК, одобрили продление до 1 февраля 2024 года возможности проведения оценки соответствия и выпуска в обращение единичных транспортных средств категорий M и N (прим. ред., пассажирские ТС и грузовые автомобили), ввозимых для собственных нужд на территории Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, без применения требований к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вывоза экстренных оперативных служб», - сообщила И. Малкина.

    Сообщается, что изменения приняты в рамках реализации мер по повышению устойчивости экономик стран ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Транспорт ЕАЭС
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