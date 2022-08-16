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    Установивший новый рекорд на Tartyl Fest костанаец тренирует пожарных

    16 Августа 2022 20:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Костаная Андрей Антонянц побил новый рекорд по подтягиванию на турнике в ходе фестиваля Tartyl Fest. Как оказалось, он является тренером местной сборной по пожарно-спасительному спорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    51-летний Андрей Антонянц является техником в ДЧС Костанайской области, тренером женской и мужской сборной по пожарно-спасательному-спорту. Именно он установил рекорд по подтягиванию на турнике – 45 раз.

    В ведомстве отмечают, что Андрей Аликович раньше работал водителем-пожарным и параллельно занимался гиревым спортом, затем пожарно-прикладным. Сейчас перешел на зимнее многоборье. Вот уже больше 20 лет его карьера неразрывно связана со спортом.

    «Я занимаюсь зимним многоборьем, там есть такая дисциплина – подтягивания на турнике. 9 августа в Караганде я был на чемпионате Казахстана по многоборью и там сделал 49 подтягиваний. В этот раз меньше, хотя я сделал 48 раз, но 3 раза судьи не засчитали, так как согнул колени, а по условиям этого фестиваля они должны быть прямыми. В многоборье такого нет. Тем не менее, организаторам большое спасибо за хорошие впечатления. Обязательно приму участие вновь», – сказал Андрей Антонянц.

    Ранее сообщалось , что Tartyl Fest начался с минуты молчания в память о погибшей в Костанайской области пятилетней девочке Мадине Ерланкызы.

    В связи с трагедией концертная шоу-программа, развлекательная часть соревнований были отменены. Также не было запланированного выступления хедлайнера мероприятия – исполнителя 2Rar.


    Скрин из видео/instagram.com/qostanai_tjd

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Спорт #Tartyl Fest
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