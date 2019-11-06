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    Установить зарплату работающим в исправительных учреждениях имамам предложили в Казахстане

    6 Ноября 2019, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз выступил с несколькими предложениями в ходе девятого форума религиоведов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности Серикбай кажы Ораз предложил совместно с заинтересованными сторонами осуществить проект «История и религиозное сознание».

    «Данный проект позволит расширить сознание человека и повысить его интеллектуальный уровень при запланированной поездке по историческим объектам. При разработке проекта нужно учитывать международный опыт», - сказал Верховный муфтий.

    Кроме того он предложил установить заработную плату религиозным сотрудникам, которые работают в исправительных учреждениях страны.

    «Учитывая беспрерывную работу имамов в обществе, которые занимаются и просветительской деятельностью, предлагаем им оказать социальную поддержку. Особенно, нужно поддержать более 100 религиозных сотрудников, которые работают в исправительных учреждениях страны. В этой связи хотелось бы, чтобы им была установлена стабильная заработная плата. Это рассматривалось бы в качестве заботы со стороны государства. Ведь эти сотрудники работают во благо общества», - отметил Серикбай кажы Ораз.

    «Думаем, что важно усилить роль института аксакалов. В этой связи при областных мечетях совет аксакалов и совет биев могут стать эффективным инструментом в воспитании молодого поколения», - предложил глава ДУМК.

    Напомним, в столице проходит девятый форум религиоведов с участием министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Религия
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