Установить уголовную ответственность правоохранителей за провокацию преступлений предложили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

«С принятием рассматриваемого законопроекта Парламент полностью исполнит все поручения по системной борьбе с коррупцией, данные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии текущей сессии Парламента. Два поручения – это о восстановлении антикоррупционной экспертизы и о законодательном закреплении ответственности первого руководителя ведомства. И теперь в этом законопроекте реализуется поручение Президента об определении строгой ответственности сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия», - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании.

В свою очередь, депутаты, выполняя поручение Главы государства, мажилисмены предложили установить уголовную ответственность не только сотрудников антикоррупционных органов, но и в целом правоохранительных органов за провокацию любых видов преступлений.

Представители Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, министерств внутренних дел и финансов согласились с предложением депутатов, которое рабочей группе предстоит доработать до второго чтения законопроекта.