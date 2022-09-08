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    Установить побратимские отношения планируют Абайская область и СУАР КНР

    8 Сентября 2022, 19:44

    СЕМЕЙ -УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев принял участие в выставке VII ЭКСПО «Китай-Евразия». Выставка проходит в онлайн и офлайн форматах в городе Урумчи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «История торгово-экономических отношений между «Поднебесной» и «страной Великой степи» уходит в тысячилетия, и непрерывно связана с нашими регионами.

    Вновь образованная Абайская область , которая граничит с КНР, глубоко заинтересована в укреплении межрегиональных отношений с Китайской Народной Республикой.

    Для этого область располагает всеми предпосылками для дальнейшего углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества», - отметил Нурлан Уранхаев.

    По его информации, в сфере промышленного сотрудничества одно из самых больших неосвоенных медных месторождений в мире находится на территории Абайской области . Запущен крупнейший индустриальный проект - Актогайский ГОК.

    Продукция обогатительного комбината ориентирована на рынок Китая, львиную долю медного концентрата планируется перерабатывать в КНР, что является показателем взаимовыгодного сотрудничества.

    «Удобное географическое расположение и транзитный потенциал. В сфере транспортно - логистического сотрудничества, нашу область по праву можно считать мостом между Китаем и Россией. В этой связи огромные перспективы имеет проект строительства железной дороги по маршруту Аягоз – Тачэн.

    Для упрощения отдельных административных процедур на пограничном посту «Бахты» введен ускоренный режим прохождения досмотра, разработаны и размещены на указанных постах алгоритмы пересечения границ на личном транспорте на китайском языке.

    В сфере туризма ключевым объектом для китайских туристов может стать посещение озера Алаколь с развитой туристической инфраструктурой. В целом, Абайская область привлекает уникальным природным потенциалом, богатым историко-культурным наследием, что позволяет развивать все туристические направления», - подчеркнул аким Абайской области.

    Нурлан Уранхаев отметил, что регион готов к конструктивному диалогу и взаимовыгодному партнерству по всем направлениям. Сегодня подписан Протокол о намерениях по установлению побратимских связей между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики и Абайской областью Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туризм Акимат Экономика Китай Абайская область
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