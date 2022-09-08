Установить побратимские отношения планируют Абайская область и СУАР КНР

СЕМЕЙ -УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев принял участие в выставке VII ЭКСПО «Китай-Евразия». Выставка проходит в онлайн и офлайн форматах в городе Урумчи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«История торгово-экономических отношений между «Поднебесной» и «страной Великой степи» уходит в тысячилетия, и непрерывно связана с нашими регионами.

Вновь образованная Абайская область , которая граничит с КНР, глубоко заинтересована в укреплении межрегиональных отношений с Китайской Народной Республикой.

Для этого область располагает всеми предпосылками для дальнейшего углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества», - отметил Нурлан Уранхаев.

По его информации, в сфере промышленного сотрудничества одно из самых больших неосвоенных медных месторождений в мире находится на территории Абайской области . Запущен крупнейший индустриальный проект - Актогайский ГОК.

Продукция обогатительного комбината ориентирована на рынок Китая, львиную долю медного концентрата планируется перерабатывать в КНР, что является показателем взаимовыгодного сотрудничества.

«Удобное географическое расположение и транзитный потенциал. В сфере транспортно - логистического сотрудничества, нашу область по праву можно считать мостом между Китаем и Россией. В этой связи огромные перспективы имеет проект строительства железной дороги по маршруту Аягоз – Тачэн.

Для упрощения отдельных административных процедур на пограничном посту «Бахты» введен ускоренный режим прохождения досмотра, разработаны и размещены на указанных постах алгоритмы пересечения границ на личном транспорте на китайском языке.

В сфере туризма ключевым объектом для китайских туристов может стать посещение озера Алаколь с развитой туристической инфраструктурой. В целом, Абайская область привлекает уникальным природным потенциалом, богатым историко-культурным наследием, что позволяет развивать все туристические направления», - подчеркнул аким Абайской области.

Нурлан Уранхаев отметил, что регион готов к конструктивному диалогу и взаимовыгодному партнерству по всем направлениям. Сегодня подписан Протокол о намерениях по установлению побратимских связей между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики и Абайской областью Республики Казахстан.