Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Установить новый формат партнерства между ЕС и ЕАЭС предложил Нурсултан Назарбаев

    12 Ноября 2019, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил внедрить диалоговый механизм партнерства между ЕС и ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между ЕС и ЕАЭС. Эти два объединения и географически, и исторически связаны, и взаимодополняют друг друга. Текущие политические разногласия не должны разделять нас. Сегодня мы все чаще слышим голоса, призывающие положить конец текущим противоречиям между ЕС и Россией. Все больше осознают какой урон экономикам стран наносит это противостояние», - сказал в своем слове Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого заседания «Astana Club».

    По словам Нурсултана Назарбаева, «это не приносит пользы никакой стране».

    «Поэтому предлагаю внедрить диалоговый механизм партнерства в ЕС и ЕАЭС, предусматривающий ежегодные саммиты между главами Европейских комиссий и Евразийской экономической комиссии. В новом своем статусе, я, как почетный Председатель высшего Евразийского экономического совета, готов оказать всестороннюю поддержку этому процессу. Уверен, что выгоды экономической кооперации принесут пользу всем участникам процесса», - считает Елбасы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Евросоюз ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров