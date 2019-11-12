Установить новый формат партнерства между ЕС и ЕАЭС предложил Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил внедрить диалоговый механизм партнерства между ЕС и ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между ЕС и ЕАЭС. Эти два объединения и географически, и исторически связаны, и взаимодополняют друг друга. Текущие политические разногласия не должны разделять нас. Сегодня мы все чаще слышим голоса, призывающие положить конец текущим противоречиям между ЕС и Россией. Все больше осознают какой урон экономикам стран наносит это противостояние», - сказал в своем слове Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого заседания «Astana Club».

По словам Нурсултана Назарбаева, «это не приносит пользы никакой стране».

«Поэтому предлагаю внедрить диалоговый механизм партнерства в ЕС и ЕАЭС, предусматривающий ежегодные саммиты между главами Европейских комиссий и Евразийской экономической комиссии. В новом своем статусе, я, как почетный Председатель высшего Евразийского экономического совета, готов оказать всестороннюю поддержку этому процессу. Уверен, что выгоды экономической кооперации принесут пользу всем участникам процесса», - считает Елбасы.