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    Установить 10 % первоначальный взнос по программе «Жас отбасы» предлагает депутат Даулет Мукаев

    5 Апреля 2023, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутат Даулет Мукаев предложил не превышать 10-процентного первоначального взноса в рамках жилищной программе «Жас отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным департамента регистрационной службы и организации юридической службы Министерства юстиции, в 2022 году 129 707 пар вступили в брак, а 51 220 пар развелись. Это означает, что почти 40 процентов женатых молодых людей разводятся. Основная причина развода - материальная потребность, жилье - на первом месте», - сказал Даулет Мукаев, озвучивая депутатский запрос.

    По его мнению, обеспечение жильем молодых семей позволит избежать серьезных проблем.

    «Поэтому на государственном уровне я предлагаю не превышать 10 процентов первоначального взноса по программе программы «Жас отбасы», реализуемой на сегодня Отбасы банком, первоначальный взнос составляет 50 процентов. Такой сбор средств часто бываем не по силам молодежи», - добавил Даулет Мукаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Жилье Молодежь
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