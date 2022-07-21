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    Устанавливать детские и спортивные площадки начали во дворах Актау

    21 Июля 2022, 04:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Во дворах Актау начались работы по установке детских и спортивных площадок. Часть из них будут строить по инициативе горожан по программе «Бюджет народного участия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «Во дворах Актау появятся спортивные воркаут-площадки и площадки для маломобильных групп населения. Таким образом в Актау спортивные зоны будут доступны для любителей спорта. Стоит отметить, часть из них появятся по инициативе самих горожан. Жители подали предложения по развитию и благоустройству своих дворов», - сообщили в ГУ «Городской отдел ЖКХ».

    Из десяти детских площадок одну строят по программе «Бюджет народного участия». На сегодняшний день во дворе 4 дворов строят спортивно-игровой комплекс по «Бюджету народного участия». Там в скором времени появятся футбольные поля с воркаут-площадкой.

    «Сейчас определились с местом для шести детских площадок. Это на территории 152 дома 3 мкр, 24 дома 1 мкр, 31 дома 6 мкр, 34 дома 11 мкр, 24 дома 29 мкр. Также спорплощадки с воркаут появятся на территории 67 дома 12 мкр, 30-31 домов 31Б мкр, 16 и 18 домами 31Б мкр. Плюс площадка для людей с ограниченными возможностями 27-30 домов 32А мкр», - проинформировали в горотделе ЖКХ.

    Кроме того, футбольные поля появятся во дворе 2 дома 4 мкр, 9 дома 14 мкр, 35 дома 1 мкр, 10Б дома 22 мкр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЖКХ Мангистауская область Актау
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