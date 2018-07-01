Устькаменогорцев приучают собирать макулатуру в офисах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Бесплатные коробки для сбора макулатуры устанавливают в учреждениях областного центра в рамках стартовавшей акции «Зеленая» волна», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал организатор акции и директор компании «Чистое небо» Берик Актайлаков, им очень понравилась идея астанинской студентки, прошедшей под девизом «Чистый офис», по привлечению различных государственных и частных учреждений к раздельному сбору мусора. Решено было внедрить эту идею в Усть-Каменогорске.

Всем известно, что в любых заведениях скапливается определенное количество бумаги, которую возможно и собирают, но не сдают, либо просто выбрасывают в урну, и затем бумага уходит на полигоны, не принося никакой пользы. Поэтому переработчики решили изготовить специальные коробки и на бесплатной основе разместить их в городских офисах, а затем самостоятельно вывозить бумагу по мере наполнения.

«В рамках акции «Зеленая» волна» мы уже изготовили 880 коробок и сейчас активно ведем переговоры с государственными учреждениями на предмет их размещения в их офисах», - говорит Б. Актайлаков.

Кстати, одними из первых инициативу подхватили экологи и уже установили коробки для макулатуры в офисах центра экологической безопасности и департаменте экологии ВКО. Специалисты призывают всех последовать их примеру.

«Мы хотим напомнить всем, что Казахстан активно движется в направлении раздельного сбора ТБО, и с 1 января 2019 года будет запрещено вывозить на полигоны 19 видов отходов, в том числе и бумагу. Поэтому призываем всех начать с себя и сделать первый шаг в этом направлении», - говорит директор ЦЭБ Геннадий Корешков.



