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    Усть-Каменогорск обеспечивает 25% мирового производства титана

    14 Июля 2022, 17:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единственный в Казахстане титано-магниевый комбинат, расположенный в Усть-Каменогорске, производит четверть мирового объема продукции. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Титано-магниевый комбинат не просто конкурирует с ведущими комбинатами мира, 60% продукции он поставляет европейскому концерну Airbus. Сегодня за то, чтобы получить продукцию ТМК, борются не только авиационные компании мира, но и многие другие», - заявил Д. Ахметов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Глава региона отметил, что в мире действуют всего 3 бериллиевых завода и 5 танталовых, по одному из перечисленных предприятий расположены в Казахстане.

    В целом по ВКО, как отметил Д. Ахметов, для создания экспортоориентированных производств в индустриальном секторе экономики до 2025 года намечена реализация 14 проектов. Объем инвестиций – 481 млрд тенге, в том числе в текущем году 3 проекта на 62 млрд тенге. Это позволит ежегодно увеличивать темпы производства на 10% и в дальнейшем стабильно развивать промышленный потенциал.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акимат Промышленность Регионы Казахстана Усть-Каменогорск
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