Успеют ли подготовить к отопительному сезону ТЭЦ-2 в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов заверил, что нынешней зимой в домах горожан будет теплее, чем в предыдущие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций О.Перфилов сообщил, восстановительные работы на ТЭЦ-2 не влияют на подготовку к отопительному сезону. Он подробно рассказал, что происходит сейчас на теплоцентрали и когда завершится ремонт оборудования.

Первую дымовую трубу, которая частично обрушилась в марте этого года, продолжают разбирать вручную. Добрались до отметки в 78 метров. После 40 метров подключат к разбору технику. Демонтаж будет проводиться до 20-го сентября.

Вторую дымовую трубу недавно включили в работу. Внутренний ремонт завершили, в течение сентября выполнят наружный.

Третья дымовая труба – в работе. Провели наружное ее обследование. Серьезных замечаний не выявили. Наружные работы проведут в течение октября.

«Идет восстановление дымососного отделения. Окончание восстановления - конец сентября. Наружные газоходы с переводом котлов № 1,3,4,5 на вторую дымовую трубу – проект разработан. Строительство началось. Окончание новых газоходов планируем 15-го октября. Первый котел пока вне резерва. Будет выполнен текущий ремонт. Время ввода в резерв или в работу – 15-е октября. Связано со строительством газоходов, оно ведется от дымовой трубы в сторону первой. Второй котел разобран. Третий был частично поврежден при обрушении здания. В начале сентября начнется его ремонт. Завершится до конца ноября», - проинформировал О.Перфилов.

Четвертый котел приведут в рабочее состояние к 15-му сентября, ремонт пятого завершится 5-го сентября, шестого и седьмого котлов – 15-го октября. Восьмой котел уже включили в работу в августе. Действуют девятый, 10-й и 11-й котлы. Расширенный ремонт 10-го запланировали на октябрь. Девятый отремонтировали в начале года. 12-й котел отремонтируют до конца августа.

«В конце августа будут готовы пять котлов, сентября – семь, октября – 10. К 1-му декабря все 11 котлов будут готовы. На начало отопительного сезона семи котлов достаточно. Для стабильного прохождения отопительного сезона – 9 котлов в работе, два в резерве с подключением 10-го котла в случае сильных морозов. Тепло в домах будет. Даже теплее, чем в прошлые годы. Повышения тарифа не планируется», - сообщил О.Перфилов.

Все турбины в плановом режиме ремонтируются. Пятую отремонтируют до конца августа, седьмую выведут в ремонт до 15-го октября.

Золоотвал в этом году поднимут на один метр, еще на один – в следующем. Это позволит станции около пяти лет работать на существующем золоотвале. Параллельно разрабатывают проект по строительству нового. Начало реализации запланировали на 2024-й год.

В начале октября начнется строительство новой дымовой трубы. Она будет в стороне от существующих. За зиму на предприятии намерены завершить укладку фундамента, в апреле приступить к возведению самой трубы. Предварительно, высота ее составит 180 метров, на нее подключат девять котлов.

Начало отопительного сезона в этом году планируют начать в штатном режиме, как только температура воздуха в течение трех суток будет составлять восемь и ниже градусов. В предыдущие годы подключение к теплу стартовало 10-11 сентября.



