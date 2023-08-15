Успеют ли отремонтировать школы СКО к началу учебного года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании Правительства прокомментировал ситуацию с ремонтом школ в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Правительства Алихан Смаилов отметил, что в Северо-Казахстанской области в этом году проводится большое число капитальных ремонтов школ. Из них в двух есть риск не завершения работ к 1 сентября.

Глава региона А.Сапаров заверил, что к началу учебного ремонт в школах закончится.

«В этом году капитальными ремонтами охвачены 49 объектов образования. На эти цели направили 4,3 млрд тенге. На сегодняшний день завершены работы по пяти объектам образования в Петропавловске. По 42-м – завершатся до 25 августа. По оставшимся двум школам работы выполнены на 50%. Ситуация сложилась из-за того, что подрядные организации не смогли своевременно мобилизовать трудовые ресурсы, обеспечить поставку необходимого строительного материала. Акиматами дополнительно мобилизованы трудовые ресурсы и необходимая техника. Работы планируются завершить к началу учебного года», - пояснил А.Сапаров.

По информации акима области, в этом году бесплатным горячим питанием будут охвачены более 50 тыс школьников, в том числе 39 тыс учащихся начальных классов.

На приобретение учебников выделили 700 млн тенге. Уже доставили более

30 тыс экземпляров. До 25 августа поставку завершат.

«Для организации подвоза более 2,5 тыс. детей подготовлено 146 единиц автотранспорта, из них 29 автобусов приобрели в этом году. К началу учебного года специализированной охраной и системами безопасности будут обеспечены все необходимые организации образования. На эти цели направлено 680 млн тенге. Подготовка к началу нового учебного года находится на постоянном контроле», - сказал А.Сапаров.

На начало учебного года сеть школ области составит 457 единиц. Контингент учащихся - 75 тыс., из них первоклассников - более 7 тыс человек.

Темпы ремонтных работ, состояние школ и благоустройство А.Сапаров предпочитает проверять лично. На днях он поручил создать комиссии по проверке готовности школ по всей области.