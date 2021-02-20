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    Успешно завершена процедура приватизации АО «Транстелеком»

    20 Февраля 2021, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации, размещенной на сайте АО «Транстелеком», ТОО «Unit Telecom» стало официальным владельцем 75% пакета акций минус одна акция АО «Транстелеком», передает МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению Правительства РК «Об отчуждении стратегического объекта» от 11 февраля 2021 года № 58, пакет акций в размере 75% минус одна акция АО «Транстелеком» передан в ТОО «Unit Telecom», совладельцем которого является действующий председатель Совета директоров компании Нурали Алиев.

    Как сообщалось ранее, в соответствии с постановлением Правительства РК от 31 марта 2014 года №280 «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014–2016 годы», АО «Транстелеком» вошло в список компаний, подлежащих приватизации и отчуждению в конкурентную среду.

    Так, в мае 2015 года 49% акций АО «Транстелеком» были проданы в результате проведенных АО «НК «КТЖ» торгов способом открытого двухэтапного конкурса и постановления Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2016 года № 107.

    В мае 2018 года еще 26% пакета акций минус одна акция АО «Транстелеком» были выкуплены в рамках второй волны приватизации в результате торгов способом Открытого двухэтапного конкурса.

    Отмечается, что соответствующая информация о ходе приватизации компании ранее публиковалась в СМИ и на официальных ресурсах компании.

    Напомним, что процесс приватизации акций АО «Транстелеком» реализуется Правительством РК во исполнение поручений Главы государства о необходимости приватизации и сокращения квазигосударственного сектора экономики.

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