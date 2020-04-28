Успехи в борьбе с коронавирусом определяются последовательностью действий - Галым Мутанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНУ им. аль-Фараби на онлайн-заседании ученого Совета состоялось обсуждение заявления Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Выступая, ректор университета академик Галым Мутанов подчеркнул, что пандемия коронавируса стала для всех серьезным испытанием. Благодаря целенаправленной работе, принимаемым своевременным решениям и мерам, удалось предотвратить массовое распространение опасного вируса. Пандемия не растет в геометрической прогрессии, как во многих странах мира.

«Полумеры никогда не приводили к успеху, поэтому необходимо набраться терпения и довести все до логического завершения. Последовательность действий и реализация конкретных пакетов мер по стабилизации экономики, финансовой поддержке бизнеса и аграриев, социальной помощи населению, обеспечению условий работы медиков и служб, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, дают положительные результаты», - отметил в ходе онлайн-обсуждения ректор КазНУ.

Г.Мутанов также подчеркнул, что необходимо извлечь урок и сделать правильные выводы из сложившейся ситуации, оперативно переформатировать свою деятельность. «Мы должны быть готовы к целостной и масштабной модернизации экономики, системы госуправления, сферы здравоохранения и образования с учетом новых вызовов и рисков в будущем», - сказал руководитель ведущего вуза страны.

Выступающими было отмечено, что карантин дает хорошую возможность преподавателям и студентам для творческого поиска, работы над перспективными научными проектами и идеями, и, конечно же, для получения нового опыта использования современных дистанционных технологий. Так, КазНУ одним из первых оперативно и без проблем перешел на полное дистанционное обучение. Сегодня университет готов провести в таком формате экзамены, сделав это максимально удобным и приемлемым для студентов.

Во время онлайн-обсуждения участники полностью поддержали инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева и выразили уверенность, что страна, пройдя это тяжелое испытание, выйдет из него еще более сильной. Ученые и преподаватели КазНУ призвали каждого гражданина в период ЧС, который продлен до 11 мая, проявить ответственность и сознательность, с пониманием отнестись к ограничительным мерам, а также больше времени уделить в священный месяц Рамазан и предстоящие праздничные дни семье и близким, творчеству и самообразованию.