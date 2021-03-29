Успех Казахстана заключается в успехе его граждан - виртуоз-домбрист Алексей Лодочников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Успех Казахстана заключается в успехе его граждан. Именно так считает один из успешных участников проекта «Медаль Елбасы» Алексей Лодочников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

Активные участники проекта «Медаль Елбасы» - это талантливые, подающие большие надежды и целеустремленные молодые люди. Они успешно проявляют себя в учебе, творчестве и спорте, тем самым ребята в возрасте от 14 до 29 лет реализуют главную цель проекта – выявить и поддержать способную молодежь. Одним из успешных участников данного проекта является Алексей Лодочников.

Он - воспитанник Качирского детского дома, участник проекта «100 новых лиц». Сегодня обучается в музыкальном колледже г. Павлодара, где является руководителем молодёжного крыла «Жас Отан».

С ранних лет увлекается игрой на домбре, умело исполняет традиционные казахские песни и кюи. Сейчас Алексей уже в совершенстве владеет государственным языком.

«Я попал в Качирский детский дом, когда мне было 3 года. Там тогда открылась казахская группа. Мне очень хотелось тоже разговаривать на казахском языке, это была единственная казахская группа во всей Павлодарской области, где дети разных национальностей изучают государственный язык. Спустя два года после начала изучения казахского языка, мне захотелось научиться играть на домбре. Сейчас я уже профессионально исполняю казахские народные песни», - говорит Алексей Лодочников.

Участвуя в проекте «Медаль Елбасы», Алексей обучает желающих игре на домбре, помогает в освоении разных дисциплин.

По словам молодого человека, в жизни любой человек может достичь своей мечты.

«Главное не лениться, стремиться, и это обязательно принесет свои плоды, принесет пользу стране. Ведь успех Казахстана заключается в успехе его граждан», - считает Алексей.