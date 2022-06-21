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    Успех ЕАЭС зависит от действий всех его членов - глава Правительства Казахстана

    21 Июня 2022, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 21 июня, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, проходящего в городе Минске. В мероприятии также приняли участие главы Правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что сегодня мировая торговля претерпевает существенные изменения.

    «Нарастающая напряженность, пандемийный кризис, разрыв глобальных торговых и логистических связей, гиперинфляция негативно отразились как на производителях товаров, так и на поставщиках услуг в наших странах. Отличительным является то, что потрясения затронули представителей всех форм бизнеса - малого, среднего и крупного», — сказал Премьер-Министр РК.

    В текущих критических условиях, по мнению главы казахстанского Правительства, именно роль региональных объединений становится ведущей в решении возникших проблем.

    Он отметил особую значимость упрощения и сокращения сроков перевозки грузов Европы и Азии на и через территорию стран ЕАЭС путем развития и создания новых транспортных артерий.

    «Мы находимся в новой реальности, под которую необходимо трансформировать деятельность Евразийского экономического союза», – подчеркнул Алихан Смаилов, озвучив ряд приоритетных задач в данном направлении.

    В частности, по словам Премьер-Министра РК, регион ЕАЭС обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса, чему во многом мешают барьеры, связанные с несовершенством договорной базы и страновым протекционизмом.

    «Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно одни барьеры рождают другие. Необходимо объединить усилия в обеспечении свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономики наших государств и благосостояния наших граждан», — подчеркнул глава Правительства РК.

    Также текущие перебои с поставками комплектующих, сырья и готовой продукции обнажили проблему недостаточного уровня промышленной кооперации.

    «Реальные кооперационные проекты нужны практически во всех отраслях промышленности – от машиностроительной и высокотехнологичной до производства продуктов питания и медизделий. Предлагаю сконцентрироваться на конкретных проектах с целью создания инновационной и конкурентоспособной продукции», — сказал Алихан Смаилов.

    Кроме того, Премьер-Министр РК отметил, что одним из наиболее чувствительных вопросов для казахстанского бизнеса является обеспечение беспрепятственного транзита по всей территории ЕАЭС.

    В этой связи он призвал коллег быть более гибкими и конструктивными в вопросе обеспечения ускоренного и упрощенного транзита, в том числе с использованием цифровых технологий.

    «Убежден, что ЕАЭС при сохранении приверженности его членов фундаментальным принципам Объединения и в текущих непростых условиях несет выгоду всем участникам евразийской экономической интеграции. При этом необходимо найти баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, чтобы идти по пути развития на взаимовыгодных для всех стран условиях», – заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Экономика ЕАЭС Алихан Смаилов
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