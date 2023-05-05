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Усовершенствовать систему боевой подготовки армии поручил Глава государства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Мая 2023, 16:33
Усовершенствовать систему боевой подготовки армии поручил Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки», - сказал Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании страны.

По словам Главы государства, современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена.

«В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения», - подчеркнул Президент.

«Одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава является наличие развитой полигонной инфраструктуры, потому что полигон – это академия солдата. Большое значение имеет широкое использование различных тренажеров и симуляторов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.


Президент Казахстана   Армия   Вооруженные силы   Токаев Касым-Жомарт  
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