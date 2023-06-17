Усовершенствовать государственную символику предложил Президент РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо усовершенствовать государственную символику. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности необходимо вести системную идеологическую работу. Позвольте остановиться на её конкретных направлениях. ПЕРВОЕ. Необходимо усовершенствовать государственную символику. Сегодня уровень влияния любого государства во многом определяется силой национального бренда, для эффективного продвижения которого важно придерживаться единой стилистики и общих стандартов. Наши символы должны четко и ярко выражать наш уникальный национальный код. На недавней сессии АНК я высказался о необходимости дальнейшего совершенствования геральдической символики страны. Думаю, что прежде всего нужно привести к единому знаменателю гербы наших регионов и городов. Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Это вызывает обоснованную критику общественности. Поэтому в данной сфере необходимо провести тщательный анализ и выработать общие подходы», - сказал Глава государства.

Как подчеркнул Президент РК, следует упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов.