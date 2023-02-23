Усовершенствовать деятельность органов военной полиции намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили Закон «Об органах военной полиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, Закон разработан в целях совершенствования деятельности органов военной полиции. Предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций. Отрегулированы принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.

На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста, а также иных мер временной изоляции военнослужащих от общества.

Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.