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    Услуги воздушного транспорта взлетели в цене на 29% за год

    2 Июля 2023, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доходы компаний от перевозок воздушным транспортом составили почти 205 миллиардов тенге за четыре месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Доходы предприятий от перевозок воздушным транспортом за январь–апрель текущего года составили 204,6 млрд тенге против 119,6 млрд тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 71,1%. В том числе доходы от перевозки грузов и багажа во всех сообщениях составил 4,2 млрд тенге, от перевозки пассажиров — 200,4 млрд тенге.

    Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 2 млрд тенге.

    В сфере пассажирских перевозок за январь–апрель текущего года авиакомпании перевезли 3,6 млн человек, на 36% больше, чем годом ранее. Самые заметные показатели зафиксированы в Алматы: 1,2 млн человек, на 34,9% больше, чем годом ранее. В пятёрке лидеров оказались Астана (951,8 тыс. пассажиров), Шымкент (346,3 тыс. пассажиров), а также Атырауская (305,5 тыс. пассажиров) и Мангистауская (220,7 тыс. пассажиров) области.

    Пассажирооборот составил 7,1 млрд пкм, что на 65,7% больше, чем годом ранее.

    Перевозки груза и багажа по итогам четырёх месяцев составили 7,8 тыс. тонн, на 26,2% больше, чем годом ранее. Весь объём грузоперевозок пришёлся на три мегаполиса: Алматы (4,7 тыс. тонн, годовой рост — на 22,6%), Шымкент (2,2 тыс. тонн, плюс 40,9% за год) и Астану (1 тыс. тонн, плюс 18,2%).

    Грузооборот за январь–апрель текущего года составил 16,9 млн ткм, на 30,3% больше, чем годом ранее.

    По итогам мая текущего года услуги воздушного транспорта выросли в цене на 28,9% за год.

    В пятёрке регионов-антилидеров оказались Мангистауская (плюс 63,5% за год), Атырауская (плюс 56,5%), Кызылординская (плюс 42,7%), Жетысуская (плюс 37%) и Костанайская (плюс 28,6%) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Абайской области — всего на 0,7%.

    В 2 из 20 регионов РК услуги воздушного транспорта, напротив, подешевели: в Алматинской (на 11,5%) и Улытауской (21,4%) областях.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Цены и тарифы Авиация
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