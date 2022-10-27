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    Услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 20% за год

    27 Октября 2022, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года авиакомпании перевезли 8 млн человек — на 15,7% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки в секторе составили 1 млн человек — сразу плюс 24,1 за год, хотя и на 9,8% меньше, чем в августе текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Пассажирооборот составил 14,4 млрд пкм — на 32,2% больше, чем годом ранее. В сентябре показатель достиг 1,9 млрд пкм — сразу на 41,2% больше по сравнению с прошлым годом.

    По итогам девяти месяцев перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 17,3 тыс. тонн — на 31,1% меньше, чем годом ранее. В сентябре перевозки упали на 15,9% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 11,7% за месяц, до 2,1 тыс. тонн.

    Грузооборот за январь–сентябрь текущего года составил 39 млн ткм — на 30% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузооборот показал годовой спад на 9,2%, до 4,9 тыс. тонн.

    Доходы предприятий воздушного транспорта в текущем году достигли 421,6 млрд тг, против 265,7 млрд тг годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 58,7% за год. В помесячной динамике за текущий год наибольшие доходы компаний в секторе были зафиксированы в августе текущего года, наименьшие — в январе.

    Большую часть доходов компании получили от перевозки пассажиров: 412,8 млрд тг. Еще 8,8 млрд тг пришлось на доходы от перевозки грузов, багажа и грузобагажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 4,5 млрд тг.

    По итогам сентября текущего года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли в годовой динамике на 20,4%.

    Наибольший рост цен был зафиксирован в Туркестанской области: сразу на 49,3% за год. В тройку антилидеров также попали Шымкент (плюс 46%) и Актюбинская область (плюс 45,9%). Заметный рост цен наблюдался также в Алматы (плюс 45,1%) и Восточно-Казахстанской области (плюс 38,8%).

    Несмотря на такой значительный рост цен в целом по РК, в 5 из 20 регионов страны было отмечено удешевление услуг в секторе. Так, в Павлодарской области цены снизились на 23,6% за год, в Улытауской — на 18,7%, в Алматинской — на 13,4%, в Карагандинской — на 6,7%, в Атырауской — на 4,2%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Транспорт Авиация
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