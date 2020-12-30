Услуги в сфере научных исследований и разработок снизились в Казахстане на 14% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги в области научных исследований и разработок в Казахстане ушли в минус на 14% за год в стоимостном выражении и на 17% — в реальном. В области противоинфекционных препаратов услуг оказано всего на 908 миллионов тенге — это сразу на 44% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

По итогам трёх кварталов текущего года услуги в области научных исследований и разработок составили 72,3 млрд тенге — на 14,4% меньше, чем годом ранее. ИФО достиг всего 83%. Без учёта ненаблюдаемого сектора экономики услуг в сфере оказали на 71,3 млрд тенге, минус 14,7% за год.

В региональном разрезе 55,1% всех услуг пришлось на Алматы: 39,3 млрд тенге — на 7,3% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В ТОП-3 регионов также вошли Нур-Султан (14,3 млрд тенге, плюс 1,1% за год) и Восточно-Казахстанская область (6 млрд тенге, минус 18,1%). Меньше всего услуг оказали в Шымкенте: 67,1 млн тенге, рост — на 36,9% за год.

86,7% услуг приходится на естественные науки и инженерию. В том числе большая часть услуг пришлась на научные исследования и экспериментальные разработки в области биотехнологий (4,2 млрд тенге); проектирования, строительства, ремонта, содержания и диагностики автомобильных дорог и мостовых сооружений (4 млрд тенге); космической деятельности (3,3 млрд тенге). Исследования и разработки в области противоинфекционных препаратов составили 907,7 млн тенге — на 44% меньше, чем годом ранее.

На общественные и гуманитарные науки пришлось 13,3% услуг в секторе — 9,5 млрд тенге, плюс 10,4% за год.



