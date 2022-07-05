Услуги в сфере информационных технологий в Казахстане достигли 646 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём услуг в сфере информационных технологий в РК составил за 2021 год 646 млрд тенге. Основными получателями услуг IT были резиденты РК, причём 575,3 млрд тенге пришлось на услуги для юридических лиц и 32 млрд тенге — на услуги для физических лиц. Нерезидентам были оказаны IT-услуги на 38,7 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Почти половина объёма услуг IT в РК пришлась на Алматы: 307,5 млрд тенге. Также значительные объёмы услуг в секторе оказаны в Нур-Султан (243,7 млрд тенге), Карагандинской (22,9 млрд тенге) и Павлодарской (21,4 млрд тенге) областях.

По видам оказанных IT-услуг самый большой объём пришёлся на разработку программного обеспечения (204,8 млрд тенге), следом идёт размещение приложений и связанная с этим деятельность (128,3 млрд тенге).

Значительные объёмы пришлись также на сопровождение программного обеспечения (58,6 млрд тенге), консультационные и практические услуги в области информационных технологий (49,2 млрд тенге) и деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем (29,6 млрд тенге).

Среди услуг IT, оказанных нерезидентам, основной объём пришёлся на граждан и компании таких стран, как США (9,2 млрд тенге), Россия (5,7 млрд тенге), ОАЭ (4,8 млрд тенге), Сингапур (3,7 млрд тенге) и Ирландия (2,5 млрд тенге).

На соседние Китай, Кыргызстан и Узбекистан пришлось 513,6 млн, 408 млн и 323,1 млн тенге соответственно.