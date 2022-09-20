20 Сентября 2022, 09:38

Услуги в сфере досуга и спорта подорожали на 9% за год в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Непосредственно в области спорта объем услуг составил 76,8 млрд тг — на 36,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В том числе услуги, оказанные за счет населения, составили 16,7 млрд тг, или 21,8% от всего объема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Услуги в области организации отдыха и развлечений достигли 177,9 млрд тг — на 91,6% больше, чем годом ранее. За счет населения было оказано 74% от объема услуг в секторе.

Объем услуг, оказанных в сельской местности, в области спорта составил лишь 4 млрд тг, в области отдыха и развлечений — 21,6 млрд тг.

Расходы местных бюджетов на культуру, спорт, туризм и информационное пространство по итогам первого полугодия достигли 214,8 млрд тг, годовой рост — на 39,6%.

В региональном разрезе наибольший объем расходов местного бюджета в секторе был зафиксирован в Туркестанской области - 27,1 млрд тг, годовой рост — на 56%. В тройке лидеров также оказались Алматинская (20,5 млрд тг, рост в 2 раза) и Карагандинская (18,4 млрд тг, плюс 29,5%) области. Наименьшие показатели наблюдались в Мангистауской области - всего 6,4 млрд тг, что, впрочем, на 25,6% больше, чем годом ранее.

В Алматы расходы местного бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство выросли на 53,9% за год, до 18 млрд тг, в Восточно-Казахстанской области — на 13,9%, до 13 млрд тг.

По итогам августа текущего года цены на услуги в области отдыха и спортивных мероприятий выросли на 9,4% за год. В том числе занятия по обучению музыке подорожали на 5,7%, услуги бассейнов (абонемент) — на 11,3%, услуги тренажерных залов (абонемент) — на 9,7%, занятия в спортивных секциях для детей школьного возраста — на 5,9%, услуги детских аттракционов — на 14,4%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Атырауской области - на 27,5%. В тройку антилидеров также попали Алматинская (на 22,6%) и Западно-Казахстанская (на 21%) области. Наименьший годовой рост наблюдался в Актюбинской области: на 1,7%.