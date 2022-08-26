Услуги такси подорожали в Казахстане на 10,5% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по дешевизне услуг такси (стандартный тариф) Казахстан оказался на 13-м месте из 105, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Стандартный тариф за 1 км в РК составил 0,35 долл. США. При этом среди стран СНГ в Казахстане один из наиболее высоких тарифов, а дороже услуга обходится только в Азербайджане (0,59 долл. США за 1 км). В Беларуси и Узбекистане тариф составил 0,2 долл. США, в Украине и Молдове — 0,22 долл. США, в Армении — 0,25 долл. США, в России — 0,3 долл. США.