Услуги скорой помощи подорожали для государства - Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2018 года оплатило станциям скорой помощи Казахстана 22,4 млрд тенге за оказанные услуги населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК рассказала вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

«Общая сумма заключенных со станциями скорой помощи договоров в рамках гарантированного объема медицинской помощи на текущий год составляет 31,5 млрд тенге, на 1 октября выплачено 71% от указанной суммы», - сообщила она.



В частности, как отметила спикер, Фондом был заключен договор с ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» (ССМП) Западно-Казахстанской области на сумму 953,4 млн тенге. По состоянию на 10 октября 2018 года данной организации Фондом выплачено более 806 млн тенге (84,5% от суммы договора), в том числе аванс, который подлежит удержанию.

«Выплаты за оказанные услуги осуществляются в соответствии с заключенными договорами: в срок, в пределах и в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Вопрос своевременной выплаты заработных плат - внутренняя работа и прямая компетенция собственников и руководства организаций скорой помощи», - прокомментировала ситуацию вице-министр.

Лязат Актаева напомнила, что с начала текущего года Министерством здравоохранения проведено совершенствование системы оказания скорой помощи.

«Это, в частности, предполагает обслуживание несрочных вызовов (4-я категория) поликлиниками. Вместе с тем, с учетом поступающих запросов от собственников скорой помощи в лице региональных управлений здравоохранения Министерство здравоохранения Казахстана приняло решение о повышении тарифов на оплату услуг скорой помощи, изменении схемы распределения годового бюджета на эти услуги. Дополнительные средства будут выделены уже с текущего месяца», - сказала она, отметив, что указанные решения в настоящий момент оформляются Министерством здравоохранения.

«Доразмещения средств будут проведены после принятия всех нормативно-правовых актов уполномоченным органом. Фонд медицинского страхования со своей стороны отсрочил удержание авансов до разрешения ситуации», - отметила спикер.

До принятия этих решений, Фонд, как финансовый оператор пакета ГОБМП, продолжает закуп и оплату медицинских услуги для населения в пределах, установленных Правительством, и по тарифам, утвержденным Министерством здравоохранения.

Напомним, что Фонд не вправе вмешиваться во внутренние финансовые процессы медицинских организаций, в том числе - выплаты заработной платы сотрудникам.

Автор: Лаура Амантаева