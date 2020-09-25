Услуги системы субсидирования «Колдау» должны оплачиваться из бюджета - Аблай Мырзахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Услуги информационной системы субсидирования «Колдау» должны оплачиваться из бюджета. Таким мнением поделился председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы сказать, что по информационной системе субсидирования «Колдау» очень много вопросов. Мы о ней хорошо знаем, неоднократно выходили. Во вторник, я Премьер-Министру в присутствии ключевых министерств докладывал эту ситуацию. К сожалению, до сих пор решения не нашлось. Два года назад в Министерстве сельского хозяйства огромное количество пользователей субсидии получают через систему «Колдау». «Колдау» – это информационная система при Министерстве финансов. Она, вроде бы, благую цель преследовала. Во-первых, автоматизировать, чтобы не ходить и не собирать бумаги. И прозрачно, и оцифровка земель происходит. Но, к сожалению, как и любая реформа, когда без подготовки, без пилота, без учета мнений, быстро пытаются внедрить, это находит какие-то пробелы. Эти пробелы начиная с 2019 года начались. Мы уже начали от фермеров получать жалобы.

Во-вторых, не везде есть интернет. Мы знаем, что в трети сел интернета нет, и люди, фермеры, вынуждены выезжать в районные центры и делать подачу оттуда. Этот момент не учтен. Везде, где нет устойчивого покрытия интернетом, пытаться получать услуги сложно.

В-третьих, там очень сложная формула, особенно по гербицидам и прочему. Там целую карту надо делать. Эта карта получается в другой системе и, к сожалению, многие вещи не были учтены. А самое ключевое – я бы хотел сказать, то, что фермеров беспокоит – это же государственная услуга, субсидии, государственная мера поддержки, – она стала вдруг платной. Это сильно возмущает фермеров, справедливо возмущает», – сказал А. Мырзахметов.

По его словам, переговоры по этому вопросу не дали результатов, это связано с тарифами «Транстелекома» и частных компаний, чьими провайдерскими услугами пользуется ИС «Колдау».

«Мы считаем, что раз это государственная мера, бюджет должен нести расходы, мы платим налоги и считаем, что фермеры, тем более мелкие, должны быть освобождены от них. Если «Колдау» не может это решить, то мы предлагаем альтернативный вариант – у Минсельхоза есть другие системы, есть egov. Сейчас Премьер-Министр поручил это Антимонопольному комитету, который до этого был в Миннацэкономики, расследование идет. Там сейчас судебный процесс начался, но мы надеемся, что в ближайший месяц решение будет найдено. Премьер-Министр поручил до 15 октября найти решение», – сообщил А. Мырзахметов.