Услуги регистрации недвижимости у нотариуса можно оплатить онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Правительство для граждан» и компания Кaspi.kz запустили новый сервис. Клиенты, совершившие сделку с недвижимым имуществом у нотариуса, теперь могут оплатить госпошлину в приложении Кaspi.kz. Для этого нужно отсканировать QR-код, указанный в квитанции от нотариуса либо провести оплату через раздел «Государственные услуги» в приложении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

«В своем Послании Глава государства поручил обеспечить 100% доступность госуслуг через смартфоны. Данное новшество – очередной шаг в этом направлении. Ранее, после совершения нотариальной сделки, нотариус направлял электронные копии документов через единую нотариальную информационную систему. Для полного завершения процесса сделки казахстанцам приходилось искать кассы банков либо Казпочты и повторно обращаться к нотариусу для предоставления чека оплаты.

Нам важно сделать максимально удобным и простым получение госуслуг населением, поэтому мы и дальше будем нацелены на реализацию онлайн-сервисов с нашими партнерами. Мы будем увеличивать количество услуг, которые население сможет получить онлайн за считанные минуты» – отметил п редседатель правления НАО «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

В первом полугодии 2021 года госкорпорация зарегистрировала более 708 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости.

На сегодня подать заявление на регистрацию недвижимости можно как через ЦОНы, так и через нотариусов.