Услуги по аренде кабельной канализации в Нур-Султане будет оказывать компания CTS

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Услуги по аренде кабельной канализации и выдаче технических условий в столице будет оказывать транспортная компания City Transportation Systems. По словам управляющего директора ТОО «CTS» Айдара Адаева, из городского бюджета за эту работу City Transportation Systems не будет брать средства. Это ставится на самоокупаемость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат в рамках строительства дорог строит кабельную канализацию для обслуживания жилых комплексов и доступа связи. Но эти кабельные канализации необходимо обслуживать, потому что, как видим, там скапливается мусор, люки ломаются, а в открытые люки могут провалиться люди. К тому же, у нас такая почва, зачастую колодцы проваливаются. Их тоже необходимо выравнивать, но это все требует финансовых затрат. Они не должны ложиться на бюджет города, так как эта деятельность относится к монопольной. Мы утверждаем тариф в комитете телекоммуникаций. Теперь нам нужно защитить тариф и представить его общественности – целевая аудитория, юридические компании, поставщики связи на рынке: «Транстелеком», «Элитком», «Казахтелеком». То есть, они являются нашими будущими контрагентами, которые будут у нас просить техусловия на прокладку кабеля и прокладывать свои кабеля к жилым комплексам. А мы будем обслуживать саму кабельную канализацию: чистить их, откачивать воду весной, монтировать, производить мелкий ремонт», - рассказал в ходе публичного слушания управляющий директор компании CTS.

Сейчас, по его словам, данную услугу оказывают разные монополисты.

«Новые участки нам передали, а сама деятельность является монопольной. Компании передали 29 объектов кабельной канализации. 17 объектов расположены в Есильском, 10 объектов - в Алматинском, и два объекта - в Сарыаркинском районе. Мы проводим публичные слушания, чтобы все контрагенты узнали о том, что у нас есть участки, чтобы они за техническими условиями обращались к нам. Мы не берем деньги из городского бюджета за эту работу. Это ставится на самоокупаемость. Был представитель Комитета телекоммуникаций, с которым согласовываем свои сметные расчеты. То есть мы потенциально закладываем на основе коммерческих предложений, сколько у нас будет стоить вышеперечисленная работа, каждый товар. Это все суммируется, считается, проводится сметный расчет и защищается в Комитете телекомуникаций», - добавил спикер.