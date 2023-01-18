Услуги образования в Казахстане подорожали на 14,5% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -По итогам декабря 2022 года цены на услуги образования выросли в годовой динамике на 14,5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Наибольший рост цен в секторе был отмечен в Атырауской области: сразу на 60,4% за год. В пятерке антилидерства также оказались Туркестанская (плюс 28,2%), Карагандинская (плюс 21,9%), Восточно-Казахстанская (плюс 19,9%) и Павлодарская (плюс 19%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 5,3%.

В разрезе видов услуги дошкольного и начального образования подорожали на 11,1%, среднего - на 9,6%, профессионального среднего - на 20,2%, высшего - на 17%, образования для взрослых - на 15,9%.

За третий квартал 2022 года объем услуг в области образования достиг 949,8 млрд тг - на 17,4% больше, чем годом ранее. Больше всего услуг в области образования было оказано за счет бюджета: 836,6 млрд тг. 90,4 млрд тг составил объем услуг, оказанных за счет населения, 22,9 млрд тг - за счет предприятий.

В разрезе видов образования наибольший объем услуг в стоимостном выражении пришелся на основное и общее среднее образование: 444,9 млрд тг, плюс 12,5% за год. Объем услуг в области дошкольного воспитания и обучения достиг 158,7 млрд тг, в области высшего образования - 110,2 млрд тг.

В региональном разрезе наибольший объем услуг традиционно пришелся на Алматы: 113,1 млрд тг - на 16,6% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В тройке регионов-лидеров также оказались столица (98,8 млрд тг, плюс 61,3% за год) и Туркестанская область (98,7 млрд тг, плюс 29,1%).

Наименьшие объемы услуг в секторе были зафиксированы в Улытауской, Абайской и Северо-Казахстанской областях.



