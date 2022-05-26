Услуги кафе и ресторанов в РК выросли в цене на 4% за месяц и сразу на 14% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посещение кафе и ресторанов обходится всё дороже: услуги общественного питания выросли в цене на 4% за месяц и сразу на 14% за год. Впрочем, среди стран СНГ в Казахстане далеко не худшие цены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В марте текущего года в стране действовало 7,2 тыс. предприятий в сфере услуг по предоставлению питания и проживания — на 10,8% больше, чем годом ранее.

Большинство компаний — активные: 3,3 тыс., плюс 6,9% за год. Количество временно не активных предприятий, впрочем, также выросло — на 11,1% за год, до 2,3 тыс. компаний. Число новых, ещё не активных предприятий увеличилось сразу на 18,8% за год, до 1,7 тыс. компаний.

В апреле текущего года услуги общественного питания подорожали на 3,5% за месяц, на 9% с начала года и на 13,9% за год.

В региональном разрезе за месяц цены значительнее всего выросли в Мангистауской области — на 12,1%. В тройке антилидеров также оказались столица и Жамбылская область. Из 17 регионов страны только в Алматы, а также в Алматинской и Павлодарской областях цены не претерпели изменений.

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители столицы (сразу на 36,7%), а также Туркестанской (на 29%) и Акмолинской (на 22,3%) областей. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы — на 3,8% за год.

Обед в ресторане подорожал на 0,2% за месяц, фастфуд — на 0,9%, обед в столовой — на 5,7%. В годовой динамике фастфуд вырос в цене на 11,4%, обед в ресторане — на 12,6%, обед в столовой — на 15,7%.

Среди стран СНГ посещение относительно недорогих ресторанов и точек фастфуда дороже всего обходится жителям России. Так, McMeal в McDonalds здесь стоил 6,1 долларов, посещение недорогого ресторана — 11,3 долларов, а посещение ресторана среднего класса для двух персон (3 блюда) — 48,3 долларов.

Цены в Казахстане выглядят так, комбо, эквивалентное McMeal в McDonalds, здесь стоило 6,1 долларов, визит в недорогой ресторан — 7 долларов, посещение ресторана среднего класса — 23,3 долларов.

Среди стран СНГ дешевле, чем в Казахстане, McMeal стоит в Украине, Молдове, Беларуси и Узбекистане. Посещение ресторана среднего класса в РК обходится дешевле, чем в других странах содружества. В то же время посещение недорогого ресторана в РК стоит немало, Казахстан опередил по этому показателю все страны, кроме России.

В четвёртом квартале текущего года каждый казахстанец потратил на питание вне дома в среднем 2,7 тыс. тенге — на 36% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года расходы на питание вне дома составляли 2 тыс. тенге на душу населения, минус сразу 31,9% за год. Отметим, что расходы на питание вне дома в четвертом квартале 2021 года все еще ниже показателей «докоронавирусного» периода 2013–2019 годов.

Рестораны и кафе в Казахстане теряют клиентов, сообщает Хабар24. После пандемии заведения общественного питания перестали посещать почти 30% гостей. Те, кто раньше предпочитал обедать в кафе или ужинать в ресторане, сейчас выбирают услуги доставки.

В региональном разрезе в четвертом квартале 2021 года больше всего средств на питание вне дома тратили жители Павлодарской области: 6,7 тыс. тенге — на 11,7% больше, чем годом ранее. Это почти в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране.

В тройку городов с наибольшими расходами на питание вне дома также попали Алматы (5,8 тыс. тенге, плюс 40% за год) и столица (4,2 тыс. тенге, однако минус 15,8% за год).

Наименьшие затраты в секторе были отмечены в Шымкенте: всего 415 тенге на душу населения — на 36,3% меньше, чем годом ранее, и в 6,6 раза меньше, чем в среднем по РК.