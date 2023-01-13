Услуги финуправляющего за банкротов из уязвимых слоев населения оплатит государство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За лиц из социально-уязвимых слоев населения, которые хотят признать себя банкротами, государство будет оплачивать услуги финансового управляющего. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть управляющий по банкротству, есть юридические консультанты, аудиторы. Мы не стали отдельно делать квалификационные требования, их тестировать или аттестовывать. Если человек стоит в каких-то организациях, если он профессиональный аудитор, бухгалтер, управляющий, который занимался банкротством юридических лиц, он может подать заявку и включиться в реестр. Дополнительных экзаменов или требований к финансовому управляющему нет. Это условно дополнительный заработок для таких лиц», - пояснил в ходе встречи с астанчанами Ержан Биржанов.

Он также отметил, что возникает много вопросов касательно того, почему услуги финуправляющего не оплачиваются из процента имущественной массы.

«Много вопросов возникает по стоимости: почему она не изымается из процента имущественной массы. Учитывая, что это не юридические лица, это не задолженность по бизнесу, мы должны учитывать состояние наших граждан. Если мы укажем, что от квартиры 10 или 20 %, конечно же, это будет большой нагрузкой и на эту процедуру никто не пойдет. Поэтому мы утвердили минимальную заработную плату. Учитывая, что процедура физических лиц будет проста, не будет больших затрат. Возможно, несколько месяц 70 тысяч будут оплачиваться, как заявления подадутся и на этом процедура может закрыться. Годами никто не будет платить финансовому управляющему 70 тысяч тенге», - прокомментировал вице-министр.

Ержан Биржанов также подчеркнул, что не все граждане могут оплачивать эту услугу финансового управляющего. Поэтому, принимая это во внимание, законопроектом предусмотрена оплата за счет государства лицам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, у которых отсутствует имущество.

Сегодня вице-министр финансов Ержан Биржанов встретился с жителями Астаны и разъяснил основные нормы Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».



