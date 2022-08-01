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    • Услуги детских центров развития подорожали на 6% за год в Казахстане

    1 Августа 2022 12:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом квартале текущего года услуги в области дошкольного воспитания и обучения в РК составили 150,7 млрд тг, плюс 31,5% за год. В том числе услуги малых предприятий составили 140,3 млрд тг, средних — 9,3 млрд тг, крупных — 1,1 млрд тг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    В разрезе форм собственности большая часть объема оказанных услуг пришлась на государственные предприятия: 87,9 млрд тг. На частные компании пришлось 62,4 млрд тг, на иностранные — 382,6 млн тг.

    В аналогичном периоде прошлого года объем услуг в секторе составлял 114,6 млрд тг — на 8,5% больше, чем годом ранее.

    В региональном разрезе больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 21,6 млрд тг — сразу на 51,6% больше, чем годом ранее.

    В тройке лидеров также оказались Алматинская область (15 млрд тг, плюс 41,6% за год) и Алматы (13,7 млрд тг, плюс 37,2%).

    Меньше всего услуг ожидаемо было оказано в Северо-Казахстанской области: 3,6 млрд тг, плюс 29,3% за год.

    Наибольший рост объема услуг наблюдался в столице, наименьший — в Кызылординской области.

    По итогам июня текущего года стоимость услуг детских центров развития выросла на 6,2% в годовой динамике.

    Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанкой области: плюс 20,8% за год. В тройку антилидеров также попали Атырауская (плюс 14,6%) и Кызылординская (плюс 14%) области.

    Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Павлодарской области: всего на 0,7%. Еще в двух регионах — Алматы и Жамбылской области — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
    #Образование #Экономика #Цены и тарифы
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