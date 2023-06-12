Услуги детских аттракционов подорожали на 25% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём капитальных инвестиций в сфере искусства, развлечений и отдыха за январь-апрель текущего года составил 36,2 млрд тг — лишь на 2,4% больше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (а в физическом объёме отмечен спад, ИФО — всего 98,3%). Годом ранее объём капвложений за январь-апрель и вовсе сократился на треть (ИФО — 63,1%). При этом рекордные инвестиции в секторе за аналогичный период были зафиксированы в 2021 году: 52,9 млрд тг (ИФО — 130,9%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в сфере искусства, развлечений и отдыха пришёлся на Шымкент: почти 8 млрд тг. Следом идут Туркестанская (5,7 млрд тг), Алматинская (4 млрд тг) и Жетысуская (3,1 млрд тг) области.

Основным источником финансирования в секторе в текущем году стали местные бюджеты, обеспечившие 19,9 млрд тг капвложений, против 7,5 млрд тг за январь–апрель 2022-го.

На собственные средства предприятий пришлось 12 млрд тг — на 32,1% меньше в деньгах, чем за аналогичный период прошлого года. Инвестиции за счёт республиканского бюджета сократились в 2,8 раза, до 3,6 млрд тг. На кредиты банков и небанковские заёмные средства пришлось лишь 455 млн и 319,6 млн тг соответственно.

Цены на услуги в области отдыха, развлечений и культуры по итогам мая текущего года выросли на 2,7% за месяц и на 16% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял 8,5%.

В разрезе регионов наибольшее удорожание было отмечено в Туркестанской области: сразу на 40% за год. Следом идут Жетысуская (на 37,9%), Западно-Казахстанская (на 37,6%), Алматинская (на 26,9%) и Акмолинская (на 25,5%) области. Меньше всего цены на досуг в РК выросли в Костанайской области: на 5,4%.

Заметнее всего в секторе подорожали детские аттракционы: на 24,5% за год.

Услуги организаторов по проведению торжеств выросли в цене на 23,4%. Кинотеатры и театры, в свою очередь, подняли цены на 12,6% и на 5,7% соответственно.