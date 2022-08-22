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    Услуги «белых хакеров» могут стать обязательными в Казахстане

    22 Августа 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Частная платформа уязвимостей BugBounty по информационной безопасности запущена в пилотном режиме Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Центром анализа и расследования кибератак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На площадке BugBounty зарегистрировано более 1100 независимых экспертов кибербезопасности, от которых получено более 1200 отчетов с сообщениями об уязвимостях. Некоторые из них имеют критический уровень. В частности, доступ к управлению системой водоснабжения города Нур-Султана, уязвимости «электронного правительства», возможная утечка 7 млн медицинских данных, а также банковских данных граждан в нескольких крупных банках страны. По некоторым отчетам осуществлены выплаты в размере 15 млн тенге», - сообщается в проекте концепции развития цифровой экосистемы на 2022-2027 года «Киберщит-2» на сайте «Открытые НПА».

    На платформе размещены такие системы, как «электронное правительство», колеса.кз, российская компания rumbler, крупные банки второго уровня и другие объекты. Кроме того, казахстанская компания заключила меморандумы с национальными регуляторами Кыргызстана и Узбекистана по внедрению BugBounty.

    «В целях правового закрепления статуса платформы BugBounty разработаны поправки в законодательство РК в рамках, которого предусматривается обязанность государственных ОЦИБ (оперативный центр информационной безопасности – прим. авт.), ОЦИБ, отраслевого ОЦИБ по приобретению услуги BugBounty, либо создания собственного.

    Общественные обсуждения проекта концепции продлятся до 5 сентября 2022 года.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Безопасность
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