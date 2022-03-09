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    Услуги авиакомпаний подорожали в Казахстане

    9 Марта 2022, 14:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на услуги пассажирского воздушного транспорта в РК по итогам февраля текущего года выросли в годовой динамике на 17,7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    В большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным. Заметнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области — сразу на 45,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (на 43,2%) и Туркестанская (на 34,8%) области.

    В то же время в двух регионах — Акмолинской и Северо-Казахстанской областях — цены не изменились, а в Павлодарской и Жамбылской областях даже снизились на 14,2% и 22,2% соответственно.

    Доходы авиакомпаний в январе текущего года составили 20,9 млрд тг, плюс 6,6% за год в деньгах.

    Большая часть доходов традиционно пришлась на пассажироперевозки: 20,4 млрд тг. Доход от грузоперевозок составил 534,8 млн тг, от сдачи в аренду транспортных средств с водителем — 215 млн тг.

    Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доходы упали на 40,8%, до 19,6 млрд тг.

    Авиакомпании РК по итогам января 2022 года перевезли 527 тыс. человек — на 11% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот, напротив, вырос, но незначительно — всего на 0,6% за год, до 850,9 млн пкм.

    В сфере грузоперевозок воздушным транспортом отмечено существенное снижение. В январе текущего года объём перевозки груза и багажа сократился на 53,2% к аналогичному периоду годом ранее, до 1,2 тыс. тонн. Грузооборот составил 2,6 млн ткм — минус 52,9%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Транспорт Цены и тарифы Авиация
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