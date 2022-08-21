Условное наказание получили 17 участников январских погромов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершился очередной судебный процесс по уголовному делу о январских массовых беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Городской суд № 2 рассматривал уголовное дело в отношении 17-ти подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года. Им предъявлены обвинения в совершении кражи с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору, покушении на кражу, с незаконным проникновением в служебное помещение по статьям 272 части второй, 188 части третьей пункту третьему, 24 части третьей – 188 части третьей пункту третьему Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

«В ходе судебных заседаний было установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимые принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества. Воспользовавшись массовыми беспорядками, совершили тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в служебное помещение, группой лиц по предварительному сговору, подсудимый А. совершил покушение на кражу, с незаконным проникновением в служебное помещение», - сообщили в пресс-службе суда № 2.

В ведомстве пояснили, что дело рассмотрено с процессуальным соглашением. Прокурор просил всем 17-ти подсудимым назначить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет, с применением статьи 63 Уголовного Кодекса РК, постановить наказание условно с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Все подсудимые вину признали, поддержали процессуальное соглашение, допустимость доказательств по делу не оспаривали.

При этом потерпевшие не возражали против заключения процессуального соглашения и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В решении суда отмечается, что содеянное подсудимыми относится к категории тяжких преступлений, и за его совершение предусмотрено наказание от двух до семи и от трех до восьми лет лишения свободы.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством чистосердечное раскаяние подсудимых. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

«С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также в соответствии с условиями процессуального соглашения, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы Г., Ә., Б., Б., А., Қ., С., Б.,Ш. каждому по четыре года лишения свободы. А. получил два года лишения свободы. Ш., Ш., А., П., С., М., Е., Ш. – по три года шесть месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК всем осужденным наказание в виде лишения свободы назначено условно с установлением пробационного контроля на тот же срок», - пояснили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда № 2 города Тараза.