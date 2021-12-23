Условия установления требований к бизнесу законодательно изменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел РК» приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы следующие новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа».

Первое: эффективность государственного регулирования предпринимательства будет обеспечена через реализацию новых принципов взаимодействия государства и бизнеса: соблюдение условий установления требований; недопущение введения необоснованных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность государственного регулирования, преемственность ранее принятых решений; а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства», - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

По его словам, совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды.

Второе: в целях предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу.

Таким образом, любое требование, вводимое государством, должно быть, как минимум, обоснованным, исполнимым, открытым, определенным, последовательным и предсказуемым, соразмерным и рациональным и обеспечивать равенство регулирования предпринимательской деятельности.

«Третье: внедрение принципа «1-IN 2-OUT» предусматривает введение одного регуляторного требования взамен двух действующих. Таким образом, при введении государством нового требования отменяются два действующих, применимых в той же сфере правового регулирования. Этот принцип позволит сократить излишнее регулирование и административные издержки для субъектов предпринимательства. Четвертое: в целях формирования единого информационного ресурса, содержащего полный перечень требований для бизнеса в виде нормативных правовых актов и иных документов, предусматривается создание Реестра обязательных требований», - отметил министр.

В Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. Следовательно, в случае их несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены.

Таким образом, реестр позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду. Данный принцип способствует оптимизации количества обязательных требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, совершенствованию базы нормативных правовых актов в отношении бизнеса.