Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в депутаты Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» интернет-площадей на сайте Международного информационного агентства «Казинформ» www.inform.kz кандидатам в депутаты Сената Парламента Республики, участвующим в выборах 14 января 2023 года.

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики»– собственник Международного информационного агентства «Казинформ» с сайтом www.inform.kz (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года

«О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на Сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее – Агитационные материалы).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18:00 24 декабря 2022 года до 00:00 13 января 2023 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов, в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются Сайтом.

Требования к агитационным материалам указаны в приложении к тарифам. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие Агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Размещение агитационных материалов Кандидатами либо их уполномоченными представителями на Сайте международного информационного агентства «Казинформ».

1. Публикации на сайтеwww.inform.kz

2. Баннерная реклама на сайтеwww.inform.kz

3. Публикации в социальных сетях МИА «Казинформ»





Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 21 декабря 2022 года по 11 января 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 10:00 до 18:00 по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, БЦ Parkline, 2 этаж, офис 206, телефоны 8 (7172) 95 40 59.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.



