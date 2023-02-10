Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определены общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» интернет-площадей на сайте Международного информационного агентства «Казинформ» www.inform.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, а также политическим партиям, выдвинувшим партийные списки для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года.

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики»– собственник Международного информационного агентства «Казинформ» с сайтом www.inform.kz (далее – сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года

«О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы).

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18:00 часов 18 февраля 2023 года до 00:00 часов 18 марта 2023 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан (далее – кандидат), либо с уполномоченным представителем кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;

2) копия документа, потверждающего полномочия представителя кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются сайтом. При этом размещение агитационных материалов осуществляется в соответствии с имеющимися техническими возможностями на момент подачи письменного заявления, то есть наличие и/или отсутствие рекламы/собственных промоматериалов в предполагаемый интервал интернет-площади МИА «Казинформ».

Требования к агитационным материалам указаны в приложении к тарифам. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан. Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Размещение агитационных материалов кандидатами либо их уполномоченными представителями на сайте Международного информационного агентства «Казинформ»

1. Публикации на сайтеwww.inform.kz

№

Наименование услуги

Описание

Ед. измер.

Стоимость с учетом НДС, тенге

1

Размещение информационных сообщений, пресс-релизов на одном языке (каз., рус., англ.)

Объемом до 2500 знаков с пробелами, до 4-х фото

Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей

Разрешение/качество - не менее 72px

услуга

90 000

2

Размещение агитационной статьи на одном языке (каз., рус., англ.)

Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4-х фото,

25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей

Разрешение/качество - не менее 72px

услуга

396 000

3

Размещение лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.)

Объемом до 10 000 символов с пробелами, до 10 фото,

25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей

Разрешение/качество - не менее 72px

услуга

554 400

4

Подготовка агитационной статьи/ пресс-релиза/лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.))

10 000 символов с пробелами, 25 тенге за каждый знак

услуга

140 000

Объемом до 5000 знаков с пробелами, от 5000 знаков с пробелами 25 тенге за каждый дополнительный знак

услуга

100 000

Объемом до 2500 знаков с пробелами

60 000

5

Размещение видео – ролика в теле пресс-релиза/ агитационной статьи

Длительность не более

10 минут

тех. требования:

1. кодек h264 High bitrate

2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p

3. Field Order Progressive

4. Encoding setting Main, Level 4.1

5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps

6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео

услуга

36 000

6

Размещение видео - ролика в разделе «Видео»

Длительность не более

10 минут

тех. требования:

1. кодек h264 High bitrate

2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p

3. Field Order Progressive

4. Encoding setting Main, Level 4.1

5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps

6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео

услуга

120 000

7

Закрепление статьи на первой позиции в ленте новостей выделенным красным шрифтом.

PR-статьи/ информационные сообщения, пресс-релизы/

интервью/лонгридов при покупке 4 часов + 2 часа бонусом

2 часа

+ 25 %

8

Размещение статьи в блок «А»

+ 50 %

9

Фоторепортаж

Подготовка и размещение материала до 3 600 знаков,

12 фото (не более 800*400 пикселей)

услуга

300 000

10

Интервью

Подготовка и размещение интервью на главной странице

услуга

450 000

Размещение готового интервью на главной странице

услуга

350 000

11

Размещение инфографики

Размещение в новостной ленте с перемещением в раздел «Инфографика». Разрешение: по ширине 980 пикселей, высота не ограничена.

услуга

110 000

2. Баннерная реклама на сайтеwww.inform.kz

Блок

Наименование услуги

Описание

Ед. измер ения

Стоимость с учетом НДС, тенге

Б1

Баннер в верхней части страницы (слева)

400 х 100 пикселей

сутки

200 000

Б2

Баннер в верхней части страницы (середина)

400 х 100 пикселей

сутки

200 000

Б3

Баннер в средней части страницы (слева)

400 х 100 пикселей

сутки

150 000

Б4

Баннер в средней части страницы (середина)

400 х 100 пикселей

сутки

150 000

Б5

Баннер в нижней части страницы (слева)

400 х 100 пикселей

сутки

100 000

Б6

Баннер в нижней части страницы (середина)

400 х 100 пикселей

сутки

100 000

Б7

Баннер в верхней части страницы (справа)

420 х 100 пикселей

сутки

200 000

Б8

Баннер в средней части страницы (справа)

420 х 100 пикселей

сутки

150 000

Б9

Баннер в нижней части страницы (справа)

420 х 100 пикселей

сутки

100 000

Б10

Баннер на странице статьи

420 х 100 пикселей

сутки

100 000

Б11

Баннер в верхней части страницы (середина) (Б1+Б2)

860*100 пикселей

сутки

400 000

Б12

Баннер в средней части страницы (середина) (Б3+Б4)

860*100 пикселей

сутки

300 000

Б13

Баннер в нижней части страницы (середина) (Б5+Б6)

860*100 пикселей

сутки

200 000

Б14

Плавающий баннер

до 370*210 пикселей

сутки

200 000

Б15

Full screen

до 1300*700 пикселей

сутки

500 000

Разработка баннера

Разработка баннера с учетом технической спецификации Заказчика

услуга

150 000

Разработка баннера

Разработка баннера с возможностью адаптации под различные форматы СМИ

услуга

300 000

3. Публикации в социальных сетях МИА «Казинформ»

Размещение

Социальные сети

Формат

Характеристика

Стоимость, тенге (с учетом НДС)

Публикация материала

в социальных сетях

Facebook

1 пост

Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.



Технические требования:

Изображение:

Размер: 1 080 х 1 350 пикселей

формат: JPEG, PNG

Видео:

Размер: 16:9, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16

Вес: не более 500 мб

25 000

Instagram

1 пост

Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.



Технические требования:

Формат видео для Instagram Reels

Длительность: до 60 секунд

Ориентация: портретная (полноэкранная)

Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — рекомендуемое разрешение 1080 x 1920

Размер файла: не более 200 мб

Фото в ленте Instagram

Формат: горизонтальное изображение — 4:5, квадратное — 1:1.

Разрешение: изображение — 1080×1350 пикселей, квадратное — 1080×1080 пикселей.

Количество: до 10 фотографий в одном посте.

Формат видео в ленте Instagram

Длительность: от 3 секунд до 1 минуты

Ориентация: портретная и альбомная

Соотношение сторон и разрешение: 1,91:1 — 1080 x 608; 4:5 — 1080 x 1350

Размер файла: не более 500 мб

Формат: MP4 и MOV

Формат видео для сторис в Instagram

Длительность: 15 секунд

Ориентация: рекомендуется портретная

Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — мин. разрешение 600 x 1067, рекомендуемое — 1080 x 1920

Размер файла: не более 200 мб

100 000

Telegram

1 пост

Текст: до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.



Технические требования:

Видео

Формат: 1080 х 720 или 720 х1 080, 480 x 320 или 320 x 480 пикселей.

Качестве - 1080, 4К

Размер файла: не более 500 мб

Изображение:

Размер: 4:5

Формат: JPEG, PNG

100 000

Письменные заявления принимаются собственником сайта с 15 февраля 2023 года по 14 марта 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, БЦ Parkline, 2 этаж, офис 206, телефоны 8 (7172) 95 40 59.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.



