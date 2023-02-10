Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Условия предоставления интернет-площадей на сайте МИА «Казинформ» кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов

    10 Февраля 2023, 09:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определены общие условия предоставления НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» интернет-площадей на сайте Международного информационного агентства «Казинформ» www.inform.kz кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, а также политическим партиям, выдвинувшим партийные списки для участия во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года.

    НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики»– собственник Международного информационного агентства «Казинформ» с сайтом www.inform.kz (далее – сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года

    «О выборах в Республике Казахстан», информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей на сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы).

    Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени, предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на сайте осуществляется после 18:00 часов 18 февраля 2023 года до 00:00 часов 18 марта 2023 года.

    Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником сайта и кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан (далее – кандидат), либо с уполномоченным представителем кандидата. Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении кандидата либо его уполномоченного представителя, которые затем закрепляются условиями договора.

    Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений кандидатов, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

    К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

    1) копия документа, подтверждающего регистрацию кандидата;

    2) копия документа, потверждающего полномочия представителя кандидата;

    3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

    4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора.

    Очередность размещения на сайте агитационных материалов кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию, в случае если заявления поступили одновременно. Порядок и условия проведения жребия определяются сайтом. При этом размещение агитационных материалов осуществляется в соответствии с имеющимися техническими возможностями на момент подачи письменного заявления, то есть наличие и/или отсутствие рекламы/собственных промоматериалов в предполагаемый интервал интернет-площади МИА «Казинформ».

    Требования к агитационным материалам указаны в приложении к тарифам. Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об их оплате, источниках финансирования.

    Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе, в области авторских и смежных прав.

    Собственник сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты Республики Казахстан. Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

    Размещение агитационных материалов кандидатами либо их уполномоченными представителями на сайте Международного информационного агентства «Казинформ»

    1.Публикации на сайтеwww.inform.kz

    Наименование услуги

    Описание

    Ед. измер.

    Стоимость с учетом НДС, тенге

    1

    Размещение информационных сообщений, пресс-релизов на одном языке (каз., рус., англ.)

    Объемом до 2500 знаков с пробелами, до 4-х фото

    Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей

    Разрешение/качество - не менее 72px

    услуга

    90 000

    2

    Размещение агитационной статьи на одном языке (каз., рус., англ.)

    Статья объемом до 5000 знаков с пробелами, до 4-х фото,

    25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей

    Разрешение/качество - не менее 72px

    услуга

    396 000

    3

    Размещение лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.)

    Объемом до 10 000 символов с пробелами, до 10 фото,

    25 тенге за каждый дополнительный знак Размер фотографий для статьи - 858х571 пикселей

    Разрешение/качество - не менее 72px

    услуга

    554 400

    4

    Подготовка агитационной статьи/ пресс-релиза/лонгрида на одном языке (каз., рус., англ.))

    10 000 символов с пробелами, 25 тенге за каждый знак

    услуга

    140 000

    Объемом до 5000 знаков с пробелами, от 5000 знаков с пробелами 25 тенге за каждый дополнительный знак

    услуга

    100 000

    Объемом до 2500 знаков с пробелами

    60 000

    5

    Размещение видео – ролика в теле пресс-релиза/ агитационной статьи

    Длительность не более

    10 минут

    тех. требования:

    1. кодек h264 High bitrate

    2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p

    3. Field Order Progressive

    4. Encoding setting Main, Level 4.1

    5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps

    6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео

    услуга

    36 000

    6

    Размещение видео - ролика в разделе «Видео»

    Длительность не более

    10 минут

    тех. требования:

    1. кодек h264 High bitrate

    2. frame rate 25-60 fps (50-60hz) HD720p, Full HD 1080p

    3. Field Order Progressive

    4. Encoding setting Main, Level 4.1

    5. Bitrate Setting – Encoding VBR 1-2 Pass, Target 10Mbps

    6. Размер файла в соответствии с качеством предоставляемого видео

    услуга

    120 000

    7

    Закрепление статьи на первой позиции в ленте новостей выделенным красным шрифтом.

    PR-статьи/ информационные сообщения, пресс-релизы/

    интервью/лонгридов при покупке 4 часов + 2 часа бонусом

    2 часа

    + 25 %

    8

    Размещение статьи в блок «А»

    + 50 %

    9

    Фоторепортаж

    Подготовка и размещение материала до 3 600 знаков,

    12 фото (не более 800*400 пикселей)

    услуга

    300 000

    10

    Интервью

    Подготовка и размещение интервью на главной странице

    услуга

    450 000

    Размещение готового интервью на главной странице

    услуга

    350 000

    11

    Размещение инфографики

    Размещение в новостной ленте с перемещением в раздел «Инфографика». Разрешение: по ширине 980 пикселей, высота не ограничена.

    услуга

    110 000

    2.Баннерная реклама на сайтеwww.inform.kz

    Блок

    Наименование услуги

    Описание

    Ед. измер ения

    Стоимость с учетом НДС, тенге

    Б1

    Баннер в верхней части страницы (слева)

    400 х 100 пикселей

    сутки

    200 000

    Б2

    Баннер в верхней части страницы (середина)

    400 х 100 пикселей

    сутки

    200 000

    Б3

    Баннер в средней части страницы (слева)

    400 х 100 пикселей

    сутки

    150 000

    Б4

    Баннер в средней части страницы (середина)

    400 х 100 пикселей

    сутки

    150 000

    Б5

    Баннер в нижней части страницы (слева)

    400 х 100 пикселей

    сутки

    100 000

    Б6

    Баннер в нижней части страницы (середина)

    400 х 100 пикселей

    сутки

    100 000

    Б7

    Баннер в верхней части страницы (справа)

    420 х 100 пикселей

    сутки

    200 000

    Б8

    Баннер в средней части страницы (справа)

    420 х 100 пикселей

    сутки

    150 000

    Б9

    Баннер в нижней части страницы (справа)

    420 х 100 пикселей

    сутки

    100 000

    Б10

    Баннер на странице статьи

    420 х 100 пикселей

    сутки

    100 000

    Б11

    Баннер в верхней части страницы (середина) (Б1+Б2)

    860*100 пикселей

    сутки

    400 000

    Б12

    Баннер в средней части страницы (середина) (Б3+Б4)

    860*100 пикселей

    сутки

    300 000

    Б13

    Баннер в нижней части страницы (середина) (Б5+Б6)

    860*100 пикселей

    сутки

    200 000

    Б14

    Плавающий баннер

    до 370*210 пикселей

    сутки

    200 000

    Б15

    Full screen

    до 1300*700 пикселей

    сутки

    500 000

    Разработка баннера

    Разработка баннера с учетом технической спецификации Заказчика

    услуга

    150 000

    Разработка баннера

    Разработка баннера с возможностью адаптации под различные форматы СМИ

    услуга

    300 000

    3.Публикации в социальных сетях МИА «Казинформ»

    Размещение

    Социальные сети

    Формат

    Характеристика

    Стоимость, тенге (с учетом НДС)

    Публикация материала

    в социальных сетях

    Facebook

    1 пост

    Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.

    Технические требования:

    Изображение:

    Размер: 1 080 х 1 350 пикселей

    формат: JPEG, PNG

    Видео:

    Размер: 16:9, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16

    Вес: не более 500 мб

    25 000

    Instagram

    1 пост

    Текст до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.

    Технические требования:

    Формат видео для Instagram Reels

    Длительность: до 60 секунд

    Ориентация: портретная (полноэкранная)

    Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — рекомендуемое разрешение 1080 x 1920

    Размер файла: не более 200 мб

    Фото в ленте Instagram

    Формат: горизонтальное изображение — 4:5, квадратное — 1:1.

    Разрешение: изображение — 1080×1350 пикселей, квадратное — 1080×1080 пикселей.

    Количество: до 10 фотографий в одном посте.

    Формат видео в ленте Instagram

    Длительность: от 3 секунд до 1 минуты

    Ориентация: портретная и альбомная

    Соотношение сторон и разрешение: 1,91:1 — 1080 x 608; 4:5 — 1080 x 1350

    Размер файла: не более 500 мб

    Формат: MP4 и MOV

    Формат видео для сторис в Instagram

    Длительность: 15 секунд

    Ориентация: рекомендуется портретная

    Соотношение сторон и разрешение: 9:16 — мин. разрешение 600 x 1067, рекомендуемое — 1080 x 1920

    Размер файла: не более 200 мб

    100 000

    Telegram

    1 пост

    Текст: до 1000 знаков с пробелами, 25 тенге за каждый дополнительный знак.

    Технические требования:

    Видео

    Формат: 1080 х 720 или 720 х1 080, 480 x 320 или 320 x 480 пикселей.

    Качестве - 1080, 4К

    Размер файла: не более 500 мб

    Изображение:

    Размер: 4:5

    Формат: JPEG, PNG

    100 000

    Письменные заявления принимаются собственником сайта с 15 февраля 2023 года по 14 марта 2023 года включительно, кроме выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: город Астана, улица Акмешит 3, БЦ Parkline, 2 этаж, офис 206, телефоны 8 (7172) 95 40 59.

    Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров