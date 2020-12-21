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    Условия отбытия наказания изменили для осужденных за коррупцию в Казахстане

    21 Декабря 2020, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для осужденных за коррупцию изменены условия отбытия наказания. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Осужденные за тяжкие составы взяточничества, а это получение и дача взятки в значительном (от 50 до 3000 МРП) и крупном (свыше 3000 до 10000 МРП) размерах, получение взятки сотрудником правоохранительного органа или судьей, неоднократное посредничество во взяточничестве будут направляться для отбытия наказания в учреждения УИС средней безопасности, а лица, получившие или давшие взятку в особо крупном размере (свыше 10000 МРП) – в учреждения УИС максимальной безопасности», - сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

    Для таких категорий лиц установлен правовой заслон на отбытие наказания в более комфортных условиях содержания.

    «А для того, чтобы перевестись в колонию-поселение, теперь они наряду с возмещением ущерба, примерным поведением должны отбыть часть назначенного наказания в исправительных учреждениях», - уточнил О. Бектенов.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Коррупция Права человека Другие государственные органы
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