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    Условия конкурса по проекту «Комфортная школа» лоббируют интересы крупных компаний - депутат

    21 Апреля 2023, 13:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании фракции «AMANAT» депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев заявил, что условия конкурса, объявленные в рамках национального проекта «Комфортная школа» выгодны только для крупных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По условиям конкурса участникам предоставляется сумма налога с облегченного договора. На сегодняшний день сумма составляет 500 млн тенге на каждый год в течение 5 лет. Предполагается, что такую предельную скидку могут получить только крупные компании, зарегистрированные и работающие в мегаполисах. При обсуждении говорилось о пороге в 50 млн тенге. Изменения произошли всего за несколько дней до объявления конкурса. Такое открытое лоббирование интересов компаний в Алматы и Астане лишает региональных поставщиков условной скидки», - спросил депутат.

    Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов отметил, что условия конкурса, наоборот, блокируют внешних подрядчиков.

    «Все это мы не выдумали. Местные акиматы просят, чтобы в работах задействовали местных, известных им компании. Для местных подрядчиков предусмотрена специальная 5% скидка. Крупные компании не могут прийти извне и выиграть конкурс. Госзакупки также внедрили этот подход. В настоящее время местные поставщики имеют скидку в 5% по сравнению со сторонними», - пояснил Маулен Айманбетов.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе проходит расширенное собрание фракции партии «AMANAT» по вопросу реализации Национального проекта «Комфортная школа».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Образование школа
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