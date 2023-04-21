Условия конкурса по проекту «Комфортная школа» лоббируют интересы крупных компаний - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании фракции «AMANAT» депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев заявил, что условия конкурса, объявленные в рамках национального проекта «Комфортная школа» выгодны только для крупных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По условиям конкурса участникам предоставляется сумма налога с облегченного договора. На сегодняшний день сумма составляет 500 млн тенге на каждый год в течение 5 лет. Предполагается, что такую предельную скидку могут получить только крупные компании, зарегистрированные и работающие в мегаполисах. При обсуждении говорилось о пороге в 50 млн тенге. Изменения произошли всего за несколько дней до объявления конкурса. Такое открытое лоббирование интересов компаний в Алматы и Астане лишает региональных поставщиков условной скидки», - спросил депутат.

Председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов отметил, что условия конкурса, наоборот, блокируют внешних подрядчиков.

«Все это мы не выдумали. Местные акиматы просят, чтобы в работах задействовали местных, известных им компании. Для местных подрядчиков предусмотрена специальная 5% скидка. Крупные компании не могут прийти извне и выиграть конкурс. Госзакупки также внедрили этот подход. В настоящее время местные поставщики имеют скидку в 5% по сравнению со сторонними», - пояснил Маулен Айманбетов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе проходит расширенное собрание фракции партии «AMANAT» по вопросу реализации Национального проекта «Комфортная школа».



