Условия и правила жертвоприношения на Курбан айт озвучили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Каких животных можно приносить в жертву и как правильно раздавать мясо во время Курбан айта объяснил на брифинге главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник жертвоприношения – Курбан айт – в этом году выпал на 9, 10 и 11 июля. В Караганде определены три пункта забоя скота. Специализированные пункты забоя скота оборудованы на улицах Резника, 18 (ИП «Абишева А. О.»), Гоголя, 2/23 (ТОО «АРАЙ KZ») и С. Сейфуллина, 53 (КХ «Хасенов»).

«Перед Курбан айтом часто задают вопрос, кто должен приносить в жертву скот и как делить мясо. Жертвоприношение должны делать не все, а лишь те, кто имеет определенный достаток – более 1,3 млн тенге. Мясо жертвенного животного делится на три части. Одну необходимо отдать нуждающимся, вторую – своим близким или соседям, а третью оставить себе», – сказал Омирзак Беккожа.

Жертвенным животным может быть как корова, бык или верблюд, так и баран или овца, коза. Возраст крупного рогатого скота должен достигать двух лет и больше, мелкой скотины – не меньше года.

Утренний намаз 9 июля, на Курбан айт, в Караганде начнется в 06:30. Жертвоприношение можно начать после утренней молитвы.

«Не нужно точить нож на глазах животного, которого приносишь в жертву. Также не стоит его душить или совершать другие силовые действия. Необходимо постараться провести обряд аккуратно, соблюдая чистоту. Крупный рогатый скот могут приносить в жертву до семи человек, а мелкий – один», – добавил имам.

В дни Курбан айта перед мечетями будут организованы народные гулянья и состязания по национальным видам спорта.













