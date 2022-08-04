Условия для введения жесткого карантина назвала глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что жесткий карантин будет вводиться только в том случае, когда регион будет находиться в «красной» зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жесткие меры, ограничения мы вводим при ситуации, когда какой-то регион или республика будет находиться в «красной» зоне. «Красную» зону мы поделили на два этапа. На первом этапе - обязательное ношение масок», - пояснила Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

«Сейчас, учитывая, что в основном республика находится в «зеленой» зоне, население хорошо знает, что пандемия продолжается уже более двух лет. Мы рекомендуем всем в местах массового скопления, если идет рост заболевания в вашем регионе, носить маски», - обратилась глава ведомства.

Также она уточнила, что каких-либо ограничительных мер для бизнеса не делают в стране.

«Минздрав рекомендует соблюдать профилактические меры, которые могут защитить население от заражения. Сейчас ситуация говорит о том, что заболевание более-менее легко протекает, 94% населения лечатся на амбулаторном уровне. Мы пока даем только рекомендации», - сказала А. Гиният.

«Но если будет угроза для общего здоровья населения, или будет очень много тяжелых случаев или смертность повысится, конечно, мы свои меры пересмотрим», - заявила министр.



