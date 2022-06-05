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    Условия для участия на референдуме для лиц с инвалидностью создали в Караганде

    5 Июня 2022, 19:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на всенародный референдум приходят люди с ограниченными возможностями. Для их явки созданы условия: организованы инватакси, установлены отдельные кабинки и оборудованы ноутбуками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ирина Гарань отвечает за передвижение инвалидов-колясочников в самом крупном районе Караганды. Она возглавляет Центр социальных услуг, в распоряжении которого 11 бесплатных инватакси. Сегодня спецавтомобили работали в усиленном режиме. График составили так, чтобы люди с ограниченными возможностями успели проголосовать. Поэтому сама Ирина поспешила на участок в первых рядах.

    «Я постоянно принимаю участие в выборах. Поэтому считаю, чтобы все имели возможность исполнить свой гражданский долг», - говорит председатель Центра социальных услуг города Караганды Ирина Гарань.

    На участках референдума созданы условия для лиц с ограниченными возможностями. Для людей с инвалидностью имеются отдельные кабины и специальные ноутбуки.

    Карагандинец Найман Жансыгорин, передвигающийся на инвалидной коляске, проголосовал на участке № 4 в лицее на улице Абая.

    «Я социально ответственный, и во время выборов всегда сам приезжаю на участок. И сегодня участвую в референдуме, чтобы отдать свой голос. Для людей с инвалидностью организовали все хорошо и удобно», – отметил Найман Жансыгорин.

    На участках дежурят наблюдатели от партий и общественных объединений, которые следят за процессом голосования.

    Наблюдатель от территориального объединения профсоюзов Карагандинской области Рымжан Адилбаева находится на участке для голосования № 168, расположенном в школе имени Бауыржана Момышулы, с шести утра.

    «Никаких нарушений законодательства нами пока не выявлено. На 12:00 проголосовало около 700 человек. На участке соблюдены все требования. Наша задача – следить за соблюдением закона», – отметила Рымжан Адилбаева.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Социальная поддержка Транспорт Конституция Общество Караганда Референдум
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