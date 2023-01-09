Условия для смягчения наказания осужденным за терроризм и экстремизм изменят в РК

9 Января 2023, 16:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается внести дополнения в статью 73 Уголовного кодекса РК, предусматривающую замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ЗМН) либо сокращением срока назначенного наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лицу, отбывающему лишение свободы, назначенное за террористическое или экстремистское преступление, не повлекшее гибель людей и не сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, после фактического отбытия сроков, указанных в абзаце первом настоящей статьи, оставшаяся неотбытой часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания, если оно оказывает активное содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании террористических или экстремистских преступлений, изобличении участников террористической или экстремистской группы», - говорится в проекте закона, опубликованном на сайте «Открытые НПА».

В обосновании подчеркивается, что осужденный за террористическое или экстремистское преступление, не повлекшее гибель людей, может быть освобожден только в случае оказания активного содействия в предотвращении или расследовании таких преступлений и изобличении участников преступных групп.

К примеру, осужденный в 2018 году к 8 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни Жумагулов А. не имеет право на условно-досрочное освобождение. При этом для освобождения по ЗМН ему достаточно отбыть 2 года 7 месяцев.

Аналогичная ситуация сложилась в отношении лиц, совершивших тяжкие коррупционные преступления, которые освобождаются по отбытию трети срока. Бывший председатель Бостандыкского районного суда Алматы Баянов А. освободился по ЗМН, отбыв за взятку в особо крупном размере менее 1,5 из 4 лет.

«При этом правовые последствия ЗМН не жестче, чем в отношении освободившихся по УДО (периодическое посещение службы пробации, ограничения на посещение увеселительных заведений, смену места жительства и т.д.). Таким образом, возможность освобождения по ЗМН нивелирует запрет на УДО, установленный за совершение определенных преступлений. Это создает общественное мнение о непоследовательности политики государства и наличии лазеек для ухода от ответственности», - говорится в обосновании.

Согласно документу, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания не применяется в отношении лиц, осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Исключением являются случаи, когда такое преступление совершено несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.

ЗМН также не будет применяться за пытки, террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, а также преступление, совершенное в составе преступной группы.

Смягчить наказание нельзя будет осужденным за тяжкое коррупционное преступление, за исключением случаев совершения таких преступлений беременными женщинами, женщинами, имеющими малолетних детей, мужчинами, воспитывающими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрасте 58 и свыше лет, мужчинами в возрасте 63 и свыше лет, инвалидами первой или второй группы и осужденных, выполнивших все условия процессуального соглашения о сотрудничестве.