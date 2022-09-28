Условия для инклюзивного образования не созданы в большинстве школ – депутат Закиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В большинстве казахстанских школ не созданы условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Об этом говорится в запросе депутата Мажилиса Парламента РК Динары Закиевой министру просвещения РК Асхату Аймагамбетову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане сегодня 161 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. В текущем году был принят Закон РК «Об образовании», в который были включены нормы по созданию специальных условий в образовательных учреждениях для детей с особыми образовательными потребностями. Внимание этому вопросу также уделено в Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT» до 2025 года «Путь перемен: достойную жизнь каждому!», в соответствии с пунктом 51 которым предусмотрено создание условий для инклюзивного образования. В прошлом году мы подняли проблему о низком качестве реализации и неисполнении ключевых критериев по созданию условий инклюзии, представив анализ мониторинга, проведенного региональными советами, который свидетельствовал, что условия были созданы не более чем в 10 % школ, в то время как Министерство просвещения РК указывало 78,8 %», – сказала Д. Закиева.

По ее словам, во всех регионах были выявлены проблемы с исполнением, как минимум, четырех значимых показателей для всех категорий детей с особыми образовательными потребностями. Только в 6 % школ страны полностью обеспечена безбарьерная среда, только в 7 % школ предусмотрены кабинеты поддержки инклюзии. При этом в 80 % школ отсутствовали подготовленные кадры, педагоги ассистенты.

Депутат отметила, что Министерство согласилось со сделанными замечаниями, но все, что ведомство сделало, это изменило цифры – с 78,8 % до 59,4 % школ в 2022 году. И это также не соответствует действительности. В частности, во многих школах, которые обозначены в списке Министерства, как школы, где созданы условия для инклюзии, нет нужных специалистов.

В списке обозначены школы, где функционируют классы поддержки инклюзии, но сопровождение охватывает детей только с первого по четвертые классы, а дальнейшее развитие и подготовка кадров для сопровождения детей с 5 по 11 класс в рамках Дорожной карты не обеспечено.

Д. Закиева считает необходимым составить план с указанием каждой школы из списка Министерства, где якобы созданы условия для инклюзии и провести скоординированную работу. Также, по ее мнению, нужно информировать общественность о школах, где согласно спискам, созданы условия для инклюзии.